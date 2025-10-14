Sürgün öğretmen

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı, Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği 'Bak Postacı Geliyor'da usta oyuncu Fikret Kuşkan da yer aldı. Sürgün edilmiş bir öğretmeni canlandıran Kuşkan, 'Ahmet Hoca' karakterine hayat verdi.

1960'LARIN EGE'SİNDE İMKANSIZ AŞK!

İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan 'Osman'ın, 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı 'Gülizar' ile kavuşma çabasının anlatıldığı filmin yapımcılığını, Polat Yağcı üstlendi. 'Bak Postacı Geliyor', gösterime 12 Aralık'ta girecek.