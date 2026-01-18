Habertürk
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir araya geldiği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:15 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:16
        Şara Suriye'de Barrack ile görüştü
        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor Haberi Görüntüle

        Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.

        Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.

        Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.

