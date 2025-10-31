Suriye'de PKK/YPG protesto edildi

Suriye’nin birçok ilinde, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG protesto edildi.

Suriye’nin başkenti Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, İdlib ve Lazkiye illerinde binlerce kişi, terör örgütüne karşı gösteriler düzenledi.

Örgütün işgal ettiği bölgelerde gerçekleştirdiği ihlalleri, yolsuzlukları ve zorunlu askeri uygulamaları protesto eden siviller, Suriye hükümetinden müdahale talebinde bulundu.

Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya çağrıda bulunarak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi.

Göstericiler, “SDG, bir terör örgütüdür”, “SDG, Esed ve Captagon ticareti aynıdır” ve “SDG’ye verilen desteğin derhal ve koşulsuz sona erdirilmesini talep ediyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

REKLAM

SDG’yi, kontrol ettiği bölgelerde eski rejim unsurlarını korumakla suçlayan göstericiler, örgütün Rakka, Haseke ve Deyrizor’daki bölgelerde sürdürdüğü tünel kazma faaliyetlerini kınadı.

"Suriye, birdir"

AA muhabirine konuşan Deyrizorlu Sultan Ali, 11 yıldır süren zorunlu askerlik uygulamaları ile eğitim ve idarede yaygın yolsuzluk yaşandığını söyledi.