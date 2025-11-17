Suriye'den Çin'e ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Çin'e resmi ziyarette bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriyeli Bakan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile başkent Pekin'de görüştü.

Bakan Vang, Çin ile Suriye arasındaki dostane ilişkilerin geçmişinin iki ülke halklarını birleştiren tarihi İpek Yolu'na kadar gittiğini, hem Çin'in hem de Suriye'nin ortak çıkarlara sahip gelişmekte olan ülkeler olduğunu belirtti.

Çin'in Suriye halkına karşı dostane politikası olduğunu, Suriye halkının bağımsız seçimlerine saygı duyduğunu vurgulayan Vang, iki tarafın birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermesi ve iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalarak Çin-Suriye ilişkilerini yeniden rayına oturtması çağrısında bulundu.

Vang, Suriye’nin Çin’in çıkarlarına zarar verecek herhangi bir terör örgütü veya oluşumun topraklarını kullanmasına izin vermeme taahhüdünü takdir ederek bunun uygulanması için etkin tedbirlerin alınmasını ve Çin-Suriye ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını istediğini belirtti.

"Suriye'nin önderliğinde, Suriye'nin sahipliğinde" ilkesine bağlılık vurgusu

Vang, Çin’in Suriye’nin ekonomik yeniden inşasına aktif katılmak, sosyal kalkınmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak istediğini vurguladı. Ülkenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.