RAKAMLARLA SURİYE'DE ÇOCUK

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),Suriye'de 10 yılda 12 bin çocuğun öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre, ülkede yaklaşık 6 milyon çocuğun ise insani yardıma ihtiyacı var. Suriye içinde 2,5 milyon çocuk, komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan yaklaşık 750 bin çocuk okula gidemiyor.