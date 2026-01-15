Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye ordu yetkilileri: YPG/SDG sivillerin Deyr Hafir’den çıkışını engelliyor | Dış Haberler

        Suriye ordu yetkilileri: YPG/SDG sivillerin Deyr Hafir’den çıkışını engelliyor

        Terör örgütü YPG/SDG, işgal altında tuttuğu Halep'in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde yaşayan Suriyeli sivillerin bölgeden ayrılmasına engel oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye: YPG sivillerin çıkışını engelliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suriye ordusu, Halep merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan terör örgütünün kontrolündeki Deyr Hafir hattına yoğun askeri sevkiyat yaptı.

        Ordudan dün yapılan açıklamada, sivillerin terör örgütünün işgali altındaki Deyr Hafir’den çıkışı için bugün saat 09.00 ile 17.00 arasında insani koridor açılacağı duyurulmuştu.

        AA muhabirinin Suriye ordusu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YPG/SDG sivillerin bölgeden ayrılmasına silah zoruyla engel oluyor.

        İsmini vermek istemeyen ve Deyr Hafir’den sivillerin tahliyesinden sorumlu askeri yetkili, "İnsani koridoru açtık. Suriye ordusu sivilleri terör örgütünün işgali altındaki bu bölgeden güvenli şekilde tahliye etmek istiyor. Bunun için gerekli tüm tedbirler alındı ancak terör örgütü sivillerin çıkışına silah zoruyla engel oluyor." dedi.

        Suriye ordusunun daha önce Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik operasyonları sırasında da terör örgütünün sivillerin çatışma alanından çıkmasını engellemeye çalıştığı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilmişti.

        Öte yandan Suriye ordusuna bağlı birlikler, Deyr Hafir’e yaklaşık 5 kilometre mesafede kontrol noktası kurdu. Burada bulunan Suriye askerleri, terör örgütünün engellemesinden dolayı henüz hiçbir sivilin bölgeden çıkamadığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda gömülü bulundu; 1 tutuklama

        İZMİR'in Bornova ilçesinde geçen 29 Aralık'ta kaybolan Mihriban Yılmaz'ın (26) cesedi ormana gömülü bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Yılmaz'ı boğduktan sonra ormana gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan (26) tutuklandı. (DHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        X'ten Grok kararı
        X'ten Grok kararı
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?