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'Suriye ve Irak'ta hala 20 ile 30 bin DEAŞ'lı var'

Birleşmiş Milletler, yenilgiye uğratılmasına rağmen Suriye ve Irak'ta hala 20 ile 30 bin civarında terör örgütü DEAŞ'lının olduğunu bildirdi.

14.08.2018 - 09:48 | Güncelleme: AA

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan DEAŞ ve El-Kaide raporunda, terör örgütü DEAŞ mensuplarının birçoğunun Afganistan'a gittiğine dikkat çekildi. Raporda, Afganistan'da 3 bin 500 ile 4 bin 500 arasında DEAŞ mensubunun bulunduğu ve bu sayıların giderek artığı belirtildi.

Libya'da ise 3 bin ile 4 bin DEAŞ mensubunun olduğunun tahmin edildiği ifade edilen raporda, " Suriye ve Irak'ta 20 ile 30 bin civarında DEAŞ mensubunun olduğu tahmin ediliyor.'' bilgisine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin doğusunda hala direnç gösterdiği kaydedilen raporda, örgütün, Suriye'de hala saldırılar düzenleyebileceği, Irak'ta ise kontrol ettiği bölgeler olmamasına rağmen çölde ve başka yerlerde saklanan "uyuyan hücreleri" olduğu kaydedildi.

"SURİYE'DE EN GÜÇLÜ ÖRGÜT EL NUSRA CEPHESİ" 

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında Rukban kampında yaşayan DEAŞ savaşçılarının aileleri arasında "uyuyan hücreler" olabileceği uyarısı yapılan raporda, Suriye'de şu an en güçlü örgütün El Nusra Cephesi olabileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın gelir kaynakları kurumasına rağmen Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol gelirlerinin bir kısmının örgüte gittiği kaydedildi.

"EL KAİDE, SOMALİ, YEMEN VE SAHEL'DE DAHA GÜÇLÜ" 

El Kaide terör örgütünün Somali, Yemen, Güney Asya ve Sahel bölgesinde DEAŞ'tan daha güçlü olduğuna işaret edilen raporda, örgütün uzun vadede uluslararası güvenliğe DEAŞ'tan daha fazla tehdit teşkil edebileceği uyarısı yapıldı.

Yemen'de de 250 ile 500 terör örgütü DEAŞ mensubunun bulunduğu ancak El-Kaide'nin varlığını daha fazla gösterdiği ülkede 6 bin ile 7 bin savaşçısının bulunduğuna dikkat çekildi.

Sahel bölgesinde ise DEAŞ'ın Mali ve Nijer arasında sınırda aktif olduğu belirtilen raporda, bölgede El-Kaide bağlantılı Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin daha fazla etkin olduğu belirtildi.

Raporda, Somali'de de El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab'ın etkin olduğu ancak DEAŞ'ın merkeze ve Somali'nin güneyine doğru genişleme gibi stratejik bir hedefi olduğu ifade edildi.

BAĞDADİ'NİN AĞIR YARALI OLDUĞU İDDİASI

Rus medyasında yer alan haberlere göre, terör örgütü DEAŞ’ın kurucusu ve lideri Ebu-Bekir El Bağdadi'nin ağır yaralı olduğu bildirildi. 

Rus medyasına yabancı kaynaklardan sızdırılan bilgilerde El Bağdadi'nin aldığı ciddi yara sonucu yatalak olduğu bilgileri de yer aldı. Bilginin devamında El Bağdadi’nin Irak Hava Kuvvetleri'nin terör örgütü DEAŞ'a yaptığı hava saldırıları sonucu yaralandığı, saldırıda çok sayıda militanın öldüğü de ifade edildi.

Gerçek ismi İbrahim Abad İbrahim el-Badri olan El Bağdadi, ilk olarak Temmuz 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kurucusu ve lideri olarak ortaya çıkmıştı. Daha sonra bulunamayan El Bağdadi’nin yaşadığını ve Suriye'nin Hajin kentinde saklandığını Irak makamları Mayıs ayında bildirmişti.

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