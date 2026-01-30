Suriye: YPG ile anlaşma pazartesi yürürlüğe girecek

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, terör örgütü YPG ile varılan yeni anlaşmanın, 18 Ocak’ta imzalanan mutabakatın "pratik uygulama prosedürlerini tamamladığını" ve uygulanmasına pazartesi başlanacağını duyurdu.

Mustafa, Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı’nın 10 gün içinde Şam yönetimine teslim edilmesinin planlandığını aktaran Mustafa, yeni atanan Haseke güvenlik müdürünün de pazartesi görevine başlayacağı kaydetti.

Bakan Mustafa, “SDG mensupları, Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri tugaylara bireysel olarak entegre edilecektir.” ifadelerini kullandı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.