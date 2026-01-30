Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye: YPG ile anlaşma pazartesi yürürlüğe girecek | Dış Haberler

        Suriye: YPG ile anlaşma pazartesi yürürlüğe girecek

        Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, terör örgütü YPG ile varılan yeni anlaşmanın uygulanmasına pazartesi başlanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 22:04 Güncelleme: 30.01.2026 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye: YPG ile anlaşma pazartesi yürürlüğe girecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, terör örgütü YPG ile varılan yeni anlaşmanın, 18 Ocak’ta imzalanan mutabakatın "pratik uygulama prosedürlerini tamamladığını" ve uygulanmasına pazartesi başlanacağını duyurdu.

        Mustafa, Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bölgedeki Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı’nın 10 gün içinde Şam yönetimine teslim edilmesinin planlandığını aktaran Mustafa, yeni atanan Haseke güvenlik müdürünün de pazartesi görevine başlayacağı kaydetti.

        Bakan Mustafa, “SDG mensupları, Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri tugaylara bireysel olarak entegre edilecektir.” ifadelerini kullandı.

        Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayganlaşan yolda motosiklet ağaca böyle çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

        Ankara Altındağ'da, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda motosikletinin kontrolünü kaybeden yabancı uyruklu kurye hayatını kaybetti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık