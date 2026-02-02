Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        "Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hız kazandı"

        Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, "Türkiye'de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 2016 yılından itibaren ülkelerine gönüllü geri dönüşleri başladı. 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'de meydana gelen gelişmeler sonrasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hız kazandı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:06 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hız kazandı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile birlikte Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek, Türkiye’nin yürüttüğü gönüllü, güvenu ve düzenli geri dönüş çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Türkiye'nin göçü tarihsel mirasına uygun olarak yönettiğini ifade eden Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, "Bu süreçte insan hakları, hukuk ve milli menfaatlerimiz temelinde; medeniyet değerlerimizden güç alarak; ülkemizin kamu düzeninin, güvenliğinin, ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel yapısının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak şekilde; bilimsel, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket edildi. Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 2016 yılından itibaren ülkelerine gönüllü geri dönüşleri başladı. 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye’de meydana gelen gelişmeler sonrasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hız kazandı" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        'SINIR KAPILARINDA BEKLEME YAŞANMAMAKTADIR'

        Sürecin her adımının İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kuruluşlarla tam bir iş birliği içinde yürütüldüğünü ifade eden Hüseyin Kök, "Kayıttan ulaşıma her adım, insan onuruna uygun şekilde planlanmaktadır. Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, başvurularını bulundukları illerden yapabilmektedir. İnternet üzerinden randevu alarak başvurularını yapanlara, aynı gün veya ertesi gün randevu verilmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde tüm işlemler tamamlandığından sınır kapılarında bekleme yaşanmamaktadır" dedi.

        'GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

        Türkiye’nin 8 Aralık 2024’ün hemen sonrasında tüm dünyada örnek olarak gösterilen 'Öncü Göçmen' uygulamasını başlattığını ve bu kapsamda 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine gidip gelebilmelerine imkan sağlayan çıkış izni verildiğini de hatırlatan Kök, "Gönüllü geri dönüşlere ilişkin işlemler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) temsilcisinin de katılım sağladığı şeffaf bir süreçte, uluslararası standartlara uygun olarak büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uludağ'da telesiyej arızası: 40 tatilci mahsur kaldı

        Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?