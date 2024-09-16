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        Haberler Gündem Güncel Sürücü ile yaya arasında yumruklu yol kavgası | Son dakika haberleri

        Sürücü ile yaya arasında yumruklu yol kavgası

        Bursa'da trafikte bir sürücü ile yaya arasında 'yol verme' nedeniyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin müdahalesi ile sonlanan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:23 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:40
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücü ile yaya arasında çıkan 'yol verme' kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

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        Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

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        Trafikte yaya ve sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

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        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aracından inen sürücü ve yaya tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

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        Taraflar arasındaki kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona erdi.

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        Kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

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        Kavganın ardından sürücü ve yaya yollarına devam etti.

        #Bursa
        #Yol verme kavgası
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