Sürücü ve yayaların "yol verme" tartışmasında cinayet! Tokat'ta araç sürücüsü ve yayalar arasında çıkan "yol verme" tartışması bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Yayanın başına sopa ile darbe aldığı olayda, karnından bıçaklanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün Şanlıurfa'dan Tokat'a akraba ziyaretine geldiği öğrenildi

Tokat'ta araç sürücüsü ve yayalar arasında çıkan "yol verme" tartışmasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gülbaharhatun Mahallesi Behzat Bulvarı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'dan Tokat'a akraba ziyaretine gelen, evli ve 5 çocuk babası Ahmet Kayısı (49), aracıyla seyir halindeyken cadde üzerinden karşıya geçmekte olan İsa G. (55), eşi Gülten G. ve oğlu Mert G. ile "yol verme" konusunda tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet Kayısı bıçakla karın bölgesinden, Gülten G. ise kafasına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Kayısı, Tokat Devlet Hastanesi'ne, Gülten G. de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Kayısı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayısı'nın otopsinin yapılmasının ardından cenazesinin memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin İsa G., eşi Gülten G. ve oğlu Mert G. gözaltına alındı.