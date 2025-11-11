Yollarda buzlanma ve kar yağışı riskinin artmasıyla birlikte kış lastiği takma zorunluluğu için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeyle, uygulama tarihinin bu yıl öne çekileceği duyuruldu. Trafikte can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen kış lastiği zorunluluğu, 5 aylık süreç boyunca geçerli olacak ve kurala uymayan araçlar cezai yaptırımla karşılaşacak. İşte merak edilenler...