Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde trafik güvenliğini artırmak amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği düzenlemesi bu yıl erkene çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, her yıl Aralık ayında başlayan uygulama bu kez Kasım ayı itibarıyla devreye girecek. Özellikle ticari araçlar için mecburi olan kış lastiği kullanımı, özel araç sahipleri için de güvenli seyahatin ana koşulu olarak görülüyor. İşte detaylar...
Yollarda buzlanma ve kar yağışı riskinin artmasıyla birlikte kış lastiği takma zorunluluğu için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeyle, uygulama tarihinin bu yıl öne çekileceği duyuruldu. Trafikte can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen kış lastiği zorunluluğu, 5 aylık süreç boyunca geçerli olacak ve kurala uymayan araçlar cezai yaptırımla karşılaşacak. İşte merak edilenler...
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”inin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, “Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık.” ifadelerini kullandı. Buna göre kış lastiği uygulaması bu sene 15 Kasım'da başlayacak.
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.” dedi.