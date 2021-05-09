Survivor 2021'de Dora ile İsmail Balaban sık sık kavga ediyor. Son bölümde; İsmail Balaban'ın oyunu aldıktan sonra yaptığı sevinme hareketine Dora'nın "Delikanlı gibi sevin" demesi gerginlik yarattı.

Kırkpınar güreşçisi İsmail Balaban "Ben adam değil miyim" diyerek Dora'nın üzerine yürüdü.

Acun Ilıcalı, Ada Konseyin "Dora zeka olarak çok zekisin. Hem konuşman hem kelime bütünlüğün. bunları takdir ediyorum ama zekayı kullanma şekli diye bir şey vardır. Zekanı üzülerek söylüyorum. İsmail'i nasıl çıldırtabilirim diye kullanıyorsun. Karşı tarafta bir pehlivan var ben neyi söylersem çıldırır ve ben konseyde konuşuru. Ben ne söylersem bu adam çıldırır diye uğraşıyorsun. " dedi.

Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'a yönelik ise "Karşı taraftan gelen eleştirilerde ciddi haklılık payları var. Senin bazı hareketlerinde karşı tarafı tahrik etme var. Sen bu konularda hiçbir şey yapmıyorsun demedim. Kabul etmeyeceğimiz sözler ve tehditler var. Bunları kabul etmiyoruz." dedi.