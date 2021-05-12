Survivor 2021’de elenen isim belli oldu. Survivor’ın 18. haftasında takımlar karıştırılmış ve yeni takımlar oluşturulmuştu. Mavi ve Kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunları kıran kırana geçmişti. Birer kez dokunulmazlığı kaybeden takımlar, strateji yaparak Batuhan ve Poyraz’ı eleme adayı olarak gösterdi. SMS birincisi ve onun söyleyeceği iki eleme adaylar belli oldu. SMS sonucuna göre bir kişi adayave hayallerine veda etti.

İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor'da iletişim oyunu takımlara göre değişiyordu. Yeni takımların oluşturulması ile başlayan yeni dönemde ödül sistemi sıfırlandı. Bu akşam, Survivor 2021'de iletişim oyununu kazanan takımın yarışmacıları seçtiği bir arkadaşı ile görüntülü görüşebilecek.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde iletişim oyunu bol mekanizmalı bir parkurda oynanıyor. Yarışmacılar, parkurdaki engelleri tek tek aşarak finale gelmeye çalıştı. Finalde ise masanın üzerinde yer alan mekanizma ile çemberi çevirip üzerindeki deliklerden arkadaki sembolleri düşürmeye çalıştı. Oyun tempolu başladı ve başa baş bir mücadele sürüyor. Poyraz'ın Berkay karşısında ilk defa sayı aldığı iletişim oyununda skorda şimdilik 4-4 beraberlik var.

İletişim oyununda skor 4-4 iken Mavi takım, üst üste aldığı sayılar ile farkı dörde çıkardı. Skor 8-5 Mavi takım lehine iken parkura Dora ile Berkay çıktı. Oyun sırasında mekanizmada kaynaklanan sorun nedeniyle oyun durdurulmak zorunda kalındı. Bu sırada, Batuhan Dora'nın olması gerekenden daha ileride olduğu savundu. Bu yüzden ikili arasında yer konusunda tartışma çıktı. Dora'nın yerinin doğru olduğu gözlemciler tarafından doğrulandı. Oyunu kazanan Dora, skoru 9-4 yaptı.

İletişim oyununda son oyunda Batuhan ile Poyraz karşı karşıya geldi. Günün başarılı ismi Poyraz, rakibine atış şansı vermedi ve sayıyı aldı. Böylece, 10-4 skorla iletişim oyununu kazanan Mavi takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da 18. hafta yeni takımların oluşturulması ile başladı. Ünlüler Gönüllüler takımları karıştırıldı ve yeni kadroları ile Mavi – Kırmızı takım ortaya çıktı. Bu takımların verdiği dokunulmazlık mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Bu yüzden iki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Kırmızı takım Batuhan’ı, Mavi takım Poyraz’ı aday olarak gösterdi. Kırmızı takımdan Berkay, Mavi takımdan Poyraz SMS birincisi çıktı. Poyraz'ın adaylığı düştüğü için Mavi takım SMS ikincisi de açıklandı. Mavi takım SMS ikincisi Steven oldu. Bu durumda Mavi takımda eleme adayları Dora ile Sergen oldu.

Kırmızı takımda SMS birincisi Berkay, eleme adayı olarak İsmail'i gösterdi. Böylece, Survivor'da 18. haftanın eleme adayları; Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de sezonun en kritik elemesi yapıldı. Elenen isim, çeyrek final öncesi elenen son isim oldu. Survivor'da haftanın eleme adayları İsmail, Batuhan, Dora, Sergen oldu. Bu dört aday arasından Survivor'a veda eden isim 18. hafta SMS sıralaması ile belli oldu. Seyirci oylamasına göre en az oyu alan Sergen, yarışmaya veda etti.

EXXEN SURVİVOR SMS SIRALAMASI

SURVİVOR SERGEN BAYAR KİMDİR?

Survivor Sergen Bayar, 16 Eylül 1998 Balıkesir doğumludur. Ayvalıklı olduğunu belirten başarılı yarışmacı 1.80 boyunda ve 76 kilodur.

SURVİVOR SERGEN NE İŞ YAPIYOR?

Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır. Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir.

INSTAGRAM ADRESİ NE?

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları arasında katılan Sergen Bayar, Instagram'da ‘srgnbayar’ kullanıcı adıyla yer alıyor ve şu an 31,7 bin takipçisi bulunuyor.