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        Haberler Televizyon Survivor 2024 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aleyna Kalaycıoğlu hayatı

        Survivor yeni sezon yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? İşte hayatı

        Survivor 2021 kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu başarılı performansı ile adından sık sık bahsettirmişti. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden Survivor 2024 kadrosunda yer alan isimleri duyurmaya başladı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? İşte Survivor 2024 kadrosundaki Aleyna Kalaycıoğlu hayatı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:13
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        Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum." ifadeleri ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor'ın yeni sezonunda yarışacağını duyurdu.Açıklama sonrasında "Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar...

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        ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

        Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynuyor.

        Müzik ile hayatına başka bir sektörde yön veren Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkardı. Aynı zamanda Sinan Akçıl ile düet yaptı.

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        İşte o paylaşım;

        "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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