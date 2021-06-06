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Survivor Aleyna ve Ayşe aile kavgası büyüdü! Survivor Aleyna ve Ayşe ne dedi, ne oldu?

Survivor'da Aleyna ile Ayşe sezonun başında yakın arkadaştılar. Ayşe'nin SMS birincilikleri almasının ardından ikilinin arası bozulmuş ve neredeyse kanlı bıçaklı hale gelmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde Dominik'e yarışmacıların aileleri konuk olarak gelmişti. Bu buluşmanın ardından Aleyna ile Ayşe'nin kavgası ailelere sıçradı. İki ailenin sosyal medyada birbirine girmesi sonucu Acun Ilıcalı, yarışmacıları sert bir şekilde uyardı ve iki yarışmacıya ailelerini uyarmaları için iletişim kurma hakkı verdi.

Survivor Aleyna ve Ayşe aile kavgası büyüdü! Survivor Aleyna ve Ayşe ne dedi, ne oldu?

Survivor 2021'de bir ilk yaşandı. Aleyna ile Ayşe arasındaki gerginlik ailelere yansıdı. İki yarışmacının ailesi arasındaki gerginlik artınca Acun Ilıcalı olaya müdahale etti. Acun Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'ya "Sizden rica ediyorum ailenizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar." dedi

SURVİVOR ALEYNA VE AYŞE'NİN AİLELERİ ARASINDA GERGİNLİK

Acun Ilıcalı Ada Konseyinde şu açıklamalarda bulundu: "Survivor başlamadan önce ailelerin Survivor ile ilgili konulara girmemesini söylemiştik. Buraya gelirken ailelerinizden sosyal medyayı kullanmamalarını söylediğimiz hatırlıyorum. Panorama ve Exstralarda sizinle ilgili eleştiri olacağını da söylemiştim, burada hoşlanmayacağınız şeyler olabilir demiştim. Siz de sorun yok demiştiniz.

İki yarışmacının aileleri ile ilgili bir sorun var. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla işin içinde ve bundan son derece rahatsızız. Aileler bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Sosyal medyada aleyhinizde bir şeyler çıkabilir. İki yarışmacımızın aileleri ile ilgili bazı sorunlar var. Bu iki yarışmacıya yarın görüşme hakkı vereceğim. Sizden rica ediyorum ailenizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar. Kızları erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Onların bu konu ile ilgili garip bir mücadele içinde olmasını anlamıyorum. Bir bakıyorum sanki aileniz yarışmacı olmuş. Yarın iletişim hakkı vereceğiz ve bu iki isim görüşsün, bir tanesinin ailesi yarışmadan ayrılmasını istiyor. O iki ismi açıklıyorum. Bizi bu işten kurtarın.

Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni burada gördüm pırlanta gibi insanlar. Çok yüksek bir gerilim var. Annen devamlı bizi arıyor ve kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Sana özel iletişim hakkı veriyorum annenle konuş ve annen de bizi bıraksın." dedi.

Aleyna "Gerçekten çok şaşırdım ona bunu yaptıracak ne olmuş olabilir diye düşünüyorum. Demek ki olay çok büyük ki böyle bir şey yapmış. Şuan endişelendim. Annem hayatta böyle bir şey demez. Ben buralara kadar gelmişken böyle bir şey söylemesi şaşırttı." şeklinde yanıt verdi.

Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarışmacı Ayşe. İşin aslı Ayşe'nin ailesi ile Aleyna'nın annesi arasında bir gerilim var. Aile çekiminde Ayşe'nin bir sözünden dolayı 'Aleyna'nın ailesine antipati besliyormuş gibi' bir algı oluşmuş. Ardından Aleyna'nın annesi sosyal medyada açıklama yapmış. Aslında Ayşe'nin sözleri yanlış anlaşılmış. Konuşup sonuca bağlayın lütfen."

Ayşe "Kendi ailem adına özür dilerim. Yanlış anlaşılmayı umarım düzeltiriz. Aleyna'nın da gönlünü rahatlatırız." dedi.

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