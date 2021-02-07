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Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Özbek kaç yaşında? İşte Survivor Barış Özbek BİYOGRAFİSİ

Survivor Barış Özbek kimdir? sorusu sosyal medyanın gündeminde. Televizyon ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 yarışmacılarından Barış kimdir? 2021 Survivor'ın 9 Ocak 2021'de ekrana gelen ilk bölümünden itibaren merak edilen isimlerin başında Barış Özbek geliyor. Peki, Survivor Barış Özbek kimdir? Survivor Barış, kaç yaşında, nereli? İşte, Barış Özbek hakkında merak edilenler...

Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Özbek kaç yaşında? İşte Survivor Barış Özbek BİYOGRAFİSİ

Survivor 2021'in en çok merak edilen isimlerinden biri de Barış Özbek. Survivor Barış kimdir? sorusu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. ekranlara gelmesinin ardından merak konusu oldu. Eski futbolcu Barış Özbek bu kez ünlüler takımında zorlu parkurlarda mücadele veriyor. İşte Survivor Barış Özbek hayatı hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

14 Eylül 1986 yılında Castrop-Rauxel, Almanya'da dünyaya gelmiştir. BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçti. Birçok gurbetçi oyuncu arasında sivrilen Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

BARIŞ ÖZBEK MEVKİİ NE?

2007-08 sezonunda,Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek oldu. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.

Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan, aynı zamanda Almanya 21 yaş altı millî futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili oldu. 2011-12, 2012-2013 sezonunda Trabzonspor forması giydi.

Trabzonspor'un formasını giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopan futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştır.

BARIŞ ÖZBEK FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKTI?

Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin'e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor'a imza atsa da 1 yıl sonra yeniden Almanya'ya dönerek Duisburg'la sözleşme imzaladı. Son olarak 2019 yılında Karagümrük'e imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koydu.

Barış Özbek, kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek 20 gol 28 asist yapmıştır.

Eski futbolcu Barış Özbek, TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'ın yeni sezonunda, ünlüler takımında yer almaktadır.

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