Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor birleşme partisi ne zaman? 2024 Survivor birleşme partisi sonrası takımlar karışacak mı?

        Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor birleşme partisi ne zaman?

        Survivor birleşme partisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Programda efsaneleşmiş eski yarışmacılardan oluşan All Star kadrosuyla devam eden yarışmada birleşme partisi haftasına girildi. Acun Ilıcalı, "Survivor birleşme partisi ne zaman?" sorusunun yanıtını konseyde açıkladı. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor 2024 All Star'da birleşme partisi için geri sayım başladı. Performans senesi ilan edilen yarışmada rekabet üst seviyelere ulaşmış durumda. Birleşme partisi öncesi son elemenin 17 Mart Çarşamba akşamı yapılacağı Survivor All Star'da tüm kadın yarışmacılar ise birleşmeyi garantiledi. Peki, 2024 Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte, konuya dair bilgiler...

        2

        SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

        Survivor 2024 All Star'da birleşme partisi ile ilgili detaylar belli oldu. Acun Ilıcalı, bayram haftasından önceki ada konseyinde birleşme partisinin 21 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

        3

        Ilıcalı, birleşme partisinde klasikleşen şarkı yarışmasının yapılacağının da bilgisini verdi. Ayrıca Aleyna ve Furkan'ın şarkıcılık yaptıkları için yarışma dışında kalacağını da belirtti. Partide Aleyna ve yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'ın da sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı, Türkiye'den sevilen bir şarkıcının da geleceğinin müjdesini yarışmacılara verdi.

        4

        SURVIVOR'DA TAKIMLAR KARIŞACAK MI?

        Yarışmada finale doğru yatışmacı sayılarının azalmasıyla takımlar birleşiyor ve bireysel oyunlar başlıyor. Ancak Acun Ilıcalı, bu sene Survivor All Star'da takımların karışacağı tarihi henüz açıklamadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"