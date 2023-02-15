TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bir süredir yayın akışında yer almıyor. Yurdun dört bir yanında sarsıcı etkisiyle gündemdeki yerini alan depremler sebebiyle birçok yapım çekim arası verdi. Bu yapımlardan biri olan Survivor'ın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...