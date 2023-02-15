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Survivor bitti mi, ne zaman yayınlanacak? İşte TV8 yayın akışı

Türkiye 6 Şubat tarihinde güne deprem ile uyandı. Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin ardından çoğu yarışma programı ve dizi bir süreliğine yayın arası verdi. TV8 ekranlarında yayınlana Survivor'ın yayın akışında yer almaması "Survivor bitti mi, yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme getirdi. İşte, detaylar...

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  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor yarışmacıları Türkiye'ye mi döndü?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bir süredir yayın akışında yer almıyor. Yurdun dört bir yanında sarsıcı etkisiyle gündemdeki yerini alan depremler sebebiyle birçok yapım çekim arası verdi. Bu yapımlardan biri olan Survivor'ın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor yarışmacıları Türkiye'ye mi döndü?

    SURVIVOR BİTTİ Mİ, BU AKŞAM YOK MU?

    Survivor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yurdumuzun dört bir yanınnda derin üzüntüye yol açan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor yarışmacıları Türkiye'ye mi döndü?

    SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'ın ne zaman yeniden başlayacağı henüz netlik kazanmadı.
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor yarışmacıları Türkiye'ye mi döndü?

    SURVIVOR HANGİ GÜNLERDE?

    Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor.
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor yarışmacıları Türkiye'ye mi döndü?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 - NTV / TV8 ortak deprem yayını 

    20:00 - Türkiye Tek Yürek (Canlı)

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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