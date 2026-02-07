Habertürk
Habertürk
        Survivor'da eleme adayı hangi yarışmacı oldu, Ünlüler-Gönüllüler dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Şubat 2026 Cumartesi

        7 Şubat 2026 Cumartesi Survivor'da eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu kazananı belli oluyor

        TV 8'de yayınlanan Survivor'da bu akşam yine kıyasıya rekabet yaşanacak. Yeni bölümde dokunulmaz oyununu kimin kazanacağı merakla beklenirken, ada konseyinde buluşacak yarışmacıların kimi eleme adayı olarak göstereceği bu akşam belli olacak. İşte, Survivor 7 Şubat 2026 Cumartesi bölümde yaşananlar

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 16:46 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:46
        1

        Survivor yeni bölümü ile bu akşam seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni bölümde dokunulmazlık mücadelesinin sonucu izleyiciler tarafından merak edilirken, yarışmacılar ada konseyinde bir araya gelecek. Konseyde kimin eleme adayı olacağı ise 7 Şubat 2026 Cumartesi akşamı netlik kazanacak. İşte, Survivor yeni bölümde yaşananlar

        2

        SURVIVOR 5 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu Ünlüler kazandı.

        SURVIVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da Tuğçe adaya veda eden isim oldu.

        3

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak ve Doğuş.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Barış Murat Yağcı, Osman Can Ural.

        4

        7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

        5

        7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Henüz eleme adayı belirlenmedi. İsim belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

