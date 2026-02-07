Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
TV 8'de yayınlanan Survivor'da bu akşam yine kıyasıya rekabet yaşandı. Yeni bölümde dokunulmazlık oyununu bir takım kazanırken, ada konseyinde buluşan yarışmacıların kimi eleme adayı olarak gösterdiği belli oldu. İşte, Survivor 7 Şubat 2026 Cumartesi bölümde yaşananlar
Survivor yeni bölümü ile bu akşam seyirci ile buluştu. Yeni bölümde dokunulmazlık mücadelesinin sonucu izleyiciler tarafından merak edilirken, yarışmacılar ada konseyinde bir araya geldi. Konseyde kimin eleme adayı olacağı ise 7 Şubat 2026 Cumartesi akşamı netlik kazandı. İşte, Survivor yeni bölümde yaşananlar
SURVIVOR 5 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu Ünlüler kazandı.
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Tuğçe adaya veda eden isim oldu.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak ve Doğuş.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Barış Murat Yağcı, Osman Can Ural.