Dimitra Tsaganou, Survivor Yunanistan takımında yarışıyor. Yarışmada gösterdiği performansı ile dikkatleri üzerine topluyor. Peki, Dimitra Tsaganou kimdir? Dimitra Tsaganou kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar...

DİMİTRA TSAGANOU KİMDİR?



Dimitra Tsaganou 27 yaşında ve Lamia’dan geliyor. Fizik tedavi bölümünden mezun fakat futbol maçlarında hakemlik yapıyor. Güçlü karakteri ve hırsı adada kalmasında yardımcı olacak.