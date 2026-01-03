Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Ocak Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya bir mücadele içine girecek. Günün sonunda puan üstünlüğü ile galip gelen taraf, haftanın son dokunulmazlığını kazanarak geceyi kayıpsız tamamlayacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 3 Ocak Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...
Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, Selen eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tekrardan karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Ocak Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor son dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın 4. eleme adayı Gözde oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor'da Lina, Beyza, Selen eleme potasına giden yarışmacılar oldu.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER:
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü
ÜNLÜLER
Keremcem
Meryem Boz
Serhan Onat
Selen Görgüzel
Mert Nobre
Dilan Çıtak
Seren Ay Çetin
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Bayhan