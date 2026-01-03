Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Ocak Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Ocak Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya bir mücadele içine girecek. Günün sonunda puan üstünlüğü ile galip gelen taraf, haftanın son dokunulmazlığını kazanarak geceyi kayıpsız tamamlayacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 3 Ocak Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 19:37 Güncelleme: 04.01.2026 - 00:21
        1

        Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, Selen eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tekrardan karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Ocak Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor son dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın 4. eleme adayı Gözde oldu.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Lina, Beyza, Selen eleme potasına giden yarışmacılar oldu.

        5

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        6

        ÜNLÜLER

        Keremcem

        Meryem Boz

        Serhan Onat

        Selen Görgüzel

        Mert Nobre

        Dilan Çıtak

        Seren Ay Çetin

        Murat Arkın

        Deniz Çatalbaş

        Bayhan

