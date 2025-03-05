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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Mart Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusu gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım bir kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 5 Mart Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 19:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 19:43
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        Dokunulmazlık gecesi... Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Poyraz ve Batuhan arasında gerilim artarken Yusuf'un açıklamaları dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 5 Mart 2025 Çarşamba Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        Survivor'da iletişim oyunu Gönüllüler takımı kazandı.

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        SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİM VAR?

        Sedat Kapurtu Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ? (3 MART)

        Survivor'da elenen yarışmacı Senem Genç oldu.

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