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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise ada konseyinde takım oylaması sonucunda eleme potasına gidecek üçüncü yarışmacıyı belirleyecek. İşte 6 Mart Perşembe Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 19:14 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:14
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        1

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazanmıştı. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star kazandı.

        5

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Sedat

        Poyraz

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ? (3 MART)

        Survivor'da elenen yarışmacı Senem Genç oldu.

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