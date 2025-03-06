Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazanmıştı. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...