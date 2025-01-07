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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ocak 2025 Survivor 3. eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?

        Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor'da mücadele tam gaz devam ediyor. Survivor'ın yedinci bölümü dokunulmazlık oyunu ve yaşanan gergin dakikalar ile gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonucunda 3. eleme adayı netlik kazanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 7 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 18:38 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:38
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        Survivor 202'te haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor yeni bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için ikide iki yapan Gönüllüler takımına karşı kazanması gereken bir All Star (Ünlüler) takımı kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 7 Ocak 2025 Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

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        SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor All Star 2025 sezonunda 3. dokunulmazlık mücadelesinin sonucu açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR İLK İKİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ilk iki dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.

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        SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

        Tuğba Yeni,

        Dilşah Kurt,

        Batuhan Gökgoz,

        Mevlüt Koçak,

        Göksu Küçükali,

        Adilhan Numan,

        Kaan Kazgan,

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        SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER TAKIMI

        Zeynep Alkan,

        Serenay Aktaş,

        Batuhan Karacakaya,

        Adem Kılıç,

        İsmail Balaban,

        Ayşe Yüksel,

        Sema Aydemir,

        Barış Murat Yağcı,

        Yağmur Banda.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ 4 OCAK?

        Survivor'a veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.

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