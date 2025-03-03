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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Mart Pazartesi 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Mart 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor yeni bölümde Gönüllüler ve All Star arasındaki dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ikinci etabı bugün oynanıyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadeleye devam ederken Yunus Emre ve İsmail'in karşılaşması dikkat çekti. Peki, 3 Mart Pazartesi günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 19:54 Güncelleme: 03.03.2025 - 19:54
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        Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. İsmail ve Yunus Emre mücadelesi, ada konseyi ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 3 Mart 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununun ilk etabı tamamlandı. 3 Şubat bölümünde ise ikinci etap oynanacak. İlk etap sonuçları şu şekilde:

        All Star: 5

        Gönüllüler:5

        İkinci etap açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Eleme düellosu sonucu şu şekilde:

        Yağmur Banda-Meryem Kasap düellosunu Yağmur Banda kazandı. Yağmur, Survivor hayatına devam ediyor.

        Asena Demirbağ-Senem Genç düellosunu Asena Demirbağ kazandı. Asena, Survivor hayatına devam ediyor.

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        Elenen yarışmacı, Senem ve Meryem arasında oynanacak final düellosu ardından netlik kazananak.

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