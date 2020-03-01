Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, Ünlüler takımındaki gerilim ve tartışmalar da bitmiyor. Ünlüler takımına geçen hafta yeni gelen Erman, bugünkü ödül oyununda sergilediği gergin tavırla hem karşı takımın hem de kendi takımından yarışmacıların tepkisiyle karşılaştı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde ödül oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadelenin sergilendiği erzak ödüllü oyunda kazanan Gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımına yeni katılan Erman'ın gergin tavırları ve Yasin ile Ersin'le tartışması büyük bir huzursuzluk çıkardı. Oyun sonrasında yine bir erzak ödülünü kaybeden Ünlüler Takımı, adada Erman'a karşı tavır alma eğilimine girdi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık için denge oyunu oynandı. Her iki takım da oyunda oldukça iddialı idi. Ancak haftanın ilk dokunulmazlığını 10 - 5 skorla Ünlüler takımı kazandı.

Bu haftanın elenecek yarışmacısı yarın yapılacak ikinci dokunulmazlık oyunun ardından belirlenecek.