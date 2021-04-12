Survivor 2021'de birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmış, Gönüllüler ise Aleyna Çalışkan'ı eleme adayı olarak belirlemişti. Son bölümde ada konseyinde Batuhan ile Poyraz arasında gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı, hangi yarışmacının performansının daha yüksek olduğu ile ilgili anket yapacağını açıkladı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı, Gönüllüler ikinci eleme adayını çıkardı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Hanzade ve Aleyna Çalışkan.