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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor market ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor 2021'de birleşme partisi için geri sayım başladı, Acun Ilıcalı yarışmacılara ve seyircilere sürprizlerini açıkladı. Son bölümde ada konseyinde Gönüllüler takımı birbirine girdi, gerginlik had safhaya ulaştı. Survivpr dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor market ödülünü hangi takım kazandı? İşte Survivor'da haftanın birinci eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor market ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor 2021'de son haftalarda market oyununu üst üste Gönüllüler takımı almıştı. Ünlüler takımı bu kez market oyununu almayı başardı. Oyun 6-3 bitti. Market oyununda yarışmacılar marketten alınan ürünlerle hafta boyunca yemek pişirip karnını doyurabiliyor. Dokunulmazlık oyununa gelince kıran kırana süren mücadelelerin sonucunda bir takımın yüzü güldü. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor market ödülünü hangi takım kazandı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 9

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı "Birleşme partisi için Türkiye'den 100 kişi gelecek. Bir şarkıcıyı davet ettik. Birleşme partisinden bir gün önce bir konser olacak. Dünyaca ünlü bir sanatçı birleşme partisinde sizlerle olacak. İsmini yakında açıklayacağım. Bu konserde Yunan yarışmacılar da olacak. Cemal Can'ın partisi olacak. Bir sürprizim daha var. Yarın Bil Bakalım oynayacaksınız, kazanan takım daha çok para ile Açık Artırmaya girecek."

Gönüllüler takımı eleme adayı: Aleyna Çalışkan

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