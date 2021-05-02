Survivor Dora neden yok? Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dora, dizinden sakatlandı ve vücudunda ödem oluştuğu tespit edildi. Doktor raporu ile oyunlarda yer almayan Dora, kamp alanından ayrılarak hastaneye kaldırıldı. Dora'nın tedavisi devam ediyor.