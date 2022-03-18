Survivor'da Ünlüler takımı ve Gönüllüler Takımı arasındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. 18 Mart Cuma akşamı Dominik Cumhuriyeti'nde haftanın ilk eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyununu için ter dönülüyor. İşte Survivor All Star 2022 18 Mart dokunulmazlık oyunu sonucu ve ilk eleme adayı kim sorusunun cevabı ile ilgili detaylar...