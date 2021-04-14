Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Survivor Hanzade'nin hastalığı ne? Hanzade Ofluoğlu kimdir?

Survivor 2021'in son bölümünde Hanzade Ofluoğlu elendi. Duygusal anlar yaşayan Hanzade, daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıktan söz etti. Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterinin yaşadıklarını yaşadığını belirten Hanzade "günde 4 saat duş alırdım, 80-90 kez ellerimi yıkardım" dedi. Peki Survivor Hanzade'nin hastalığı ne? Hanzade Ofluoğlu kimdir? İşte detaylar...

Survivor Hanzade'nin hastalığı ne? Hanzade Ofluoğlu kimdir?

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışan Hanzade Ofluoğlu daha önce obsesif kompülsif rahatsızlığına sahip olduğunu açıkladı.

OBSESİF KOMPÜLSİF NEDİR?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB),insanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur.

Obsesif kompulsif bozukluğa (OKB) sahip hastalar, kontrol edemedikleri düşünceleri, korkuları veya imgeleri saplantı halinde yaşarlar. Bu durum hem kendileri hem de çevresindekiler için son derece rahatsız edici olabilir.

Bu düşüncelerin ürettiği kaygı, gerginlik, kendini tekrarlayan davranışları, ritüeller veya rutinlerin zorunlu hale gelmesine neden olur. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastaları tüm bu zorunlulukları, takıntılı düşünceleri önlemek veya ortadan kaldırmayı sağlamak amacıyla tüm bunları bir rutin haline getirir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastaları takıntılarını görmezden gelmeye ya da durdurmaya çalışsa da bu durumu engelleyemeyeceği gibi endişelerini de artırır. Kişi, stresini hafifletmek için zorlayıcı eylemlerde bulunmaya başladıkça kendin zorlar. Takıntılı düşünceler veya dürtülerden kurtulmaya çalışsalar da bu durum bazen daha kötü sonuçlara neden olabilir.

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade aslen İzmirli'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı’nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.

2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

Hanzade Durmuş, 2005 yılından beri üniversiteden tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor'da kim elendi, kim gitti? 13 Nisan 2021 Exxen Survivor Gönüllüler SMS sıralaması
TELEVİZYONSurvivor'da kim elendi?
Mavera ne demek? Mavera kelimesinin anlamı nedir?
TELEVİZYONMavera ne demek?
Baraj 36. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? - Baraj 35. son bölüm...
TELEVİZYONBaraj 36. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 190. son bölüm...
TELEVİZYONEDHO yeni bölüm fragman...
Survivor Merve'ye ne oldu? Merve Aydın sakatlandı mı?
TELEVİZYONSurvivor Merve'ye ne oldu?
EDHO Bahar ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar diziden ayrılıyor mu? EDHO Bahar Pelin Akil kimdir?
TELEVİZYONEDHO Bahar ölüyor mu?
Masumlar Apartmanı Neriman kimdir? Gizem Katmer kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı Neriman kimdir?
Alev Alev 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! - Alev Alev 23. yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYONAlev Alev 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayında!
Güldür Güldür oyuncuları kim? Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları isimleri ne?
TELEVİZYONGüldür Güldür Show oyuncuları kim?
Baraj dizisi oyuncuları kim? Baraj dizisi konusu ne, nerede çekiliyor?
TELEVİZYONBaraj dizisi oyuncuları kimler?