Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor için geri sayım! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor All Star 2024 kadrosunda kimler var?

        Takımlar netleşti! Survivor All Star ne zaman başlayacak?

        Survivor All Star yeni konseptiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kadroda yer alan isimleri açıklanan yarışmada takımlar açıklandı. Survivor 2024 hakkında merak edilen detayları sizlerle paylaştık. İşte "Survivor 2024 ne zaman başlayacak, takımlar açıklandı mı ve mavi ile kırmızı takımlarında kimler var?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 00:42 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Acun Ilıcalı paylaşımlarıyla Survivor kadrosunda yer alan isimleri geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan program ile takımlar ve yayın tarihi duyuruldu. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu yıl Survivor'da takımlar nasıl oluştu? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        2

        SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

        3

        SURVİVOR'DA YENİ FORMAT

        Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.

        4

        MAVİ TAKIM (KADINLAR)

        Nefise Karatay

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Sahra Işık

        Seda Aktuğlu

        Damla Can

        5

        KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

        Pınar Saka

        Merve Aydın

        Nagihan Karadere

        Gizem Memiç

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Canbeldek

        6

        MAVİ TAKIM (ERKEKLER)

        Hakan Hatipoğlu

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Özgür Tetik

        Yunus Emre

        Ogeday Girişken

        7

        KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

        Doğukan Manço

        Furkan Kızılay

        Ersin Korkut

        Sercan Yıldırım

        Turabi

        Bozok Gören

        Nihat Altınkaya

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        Babasını öldürüp yakan evlat tutuklandı
        Babasını öldürüp yakan evlat tutuklandı
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Beşiktaş eriyor!
        Beşiktaş eriyor!
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'