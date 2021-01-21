Survivor 2021 yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, tavırları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Son bölümde eleme potasına giren İlayda Şeker hakkında merak edilenler haberimizde derledik.
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
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