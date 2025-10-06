2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası isimli radyo tiyatrosunun Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirmiştir. 2021 yılına gelindiğinde Bayhan, ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayımladı. Aynı yıl rapçi Zen-G ile ''İSTANBUL'' şarkısında düet gerçekleştirdi. 2024'te ise ilk olarak Grup Tual tarafından seslendirilen ''Tiryakinim'' isimli şarkıyı yeniden seslendirdi.