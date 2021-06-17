Survivor 2021'de dokunulmazlık oyunları nefes kesti. Son bölümde ada konseyinde Ayşe Yüksel, yarışmanın başından beri İsmail Balaban'ın zaman zaman kiloları ile ilgili şakalar yaptığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi. İsmail Balaban, özür diledi ancak gerginlik bitmedi. Ayşe Yüksel, Survivor tarihinin en çok kazanan yarışmacılarından biri oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

BİRİNCİ TUR

Dora İsmail: İsmail kazandı

Aleyna Poyraz: Poyraz kazandı

İKİNCİ TUR

İsmail Berkay: Berkay kazandı

Aleyna Ayşe: Ayşe kazandı

FİNAL

Finalde Ayşe ve Berkay karşılaştı. Dokunulmazlığı alan isim Ayşe oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı alan Ayşe eleme adayı olarak İsmail Balaban'ın ismini verdi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: Aleyna, Dora ve İsmail Balaban