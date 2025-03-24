Survivor'da eleme düellosu 24 Mart! Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. Survivor yeni bölümü ilk etabında, Gönüllüler ve All Star takımları haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kazanmak için karşı karşıya geliyor. İkinci etapta ise heyecan yerini veda düellosuna bırakacak. Eleme düellosunda finale kalan, İsmail ve Doğuş adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 24 Mart 2025 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da veda düellosu... Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. İki takım günü kayıpsız geçirmek için zorlu parkura çıkıyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırırken, tansiyon yükseliyor. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme düellosunda finale yükselen iki yarışmacıdan biri Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi? 24 Mart Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte 24 Mart Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Sedat ve Batuhan ilk turu kazanarak eleme potasından çıktılar. İsmail ve Doğuş ise önümüzdeki eleme düellosunda yarışacak. Aralarından biri Survivor'a veda edecek.
Elenen yarışmacı henüz belli olmadı.
SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?
İsmail,
Sedat,
Doğuş,
Batuhan G.