Survivor'da adaya veda eden isim bu akşam gerçekleşen eleme konseyinin ardından açıklandı. Bugün oynanan iletişim oyunu için iki takım kıyasıya mücadele etti. İki takımı da farklı ödüllerin beklediği yarışma gergin anları ile dikkat çekti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 11 Haziran SMS oy sıralamasıyla Survivor'da aday veda eden isim...