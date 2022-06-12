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Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 11 Haziran SMS sıralaması ile adaya veda eden isim

Survivor'da elenen isim bu akşam açıklandı. Elenen isim açıklanmadan önce oynanacak iletişim oyununu hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Finale sayılı günler kala heyecanın hız kesmeden devam ettiği yarışmanın yeni bölümünde Nagihan ve Hikmet arasındaki diyaloglar dikkat çekti. Peki, 11 Haziran Survivor kim gitti? İşte, elenen isim hakkında...

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    Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 11 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

    Survivor'da adaya veda eden isim bu akşam gerçekleşen eleme konseyinin ardından açıklandı. Bugün oynanan iletişim oyunu için iki takım kıyasıya mücadele etti. İki takımı da farklı ödüllerin beklediği yarışma gergin anları ile dikkat çekti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 11 Haziran SMS oy sıralamasıyla Survivor'da aday veda eden isim... 
  • 02
    Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 11 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor All Star'da elenen isim açıklandı. 11 Haziran Cuma günü adaya veda eden isim Anıl Berk Baki oldu.
  • 03
    Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 11 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam gerçekleşen iletişim oyununu kazanan takım belli oldu.

    Yarışmanın ilk turunu 8 - 4'lük skor ile Kırmızı Takım kazandı.

    İkinci turu da 8 - 3'lük skor ile Kırmızı Takımın kazanmasıyla iletişim oyununun kazananı Kırmızı Takım oldu.
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    Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 11 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Haftanın ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise oy çoğunluğu ile Batuhan Karacakaya oldu.

    Üçüncü eleme adayı ise yapılan oylama sonucunda Hikmet oldu. Haftanın performans birincisi ise Anıl Berk Baki'yi eleme adayı gösterdi.

    Oylama sonucunda bu akşam Anıl Berk Baki adaya veda etti.

     

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