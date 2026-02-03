Habertürk
        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da iletişim oyunu sonrası duygusal anlar yaşandı. İletişim oyunu ardından 3 Şubat Salı günü haftanın 1. dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Zorlu ip çekme oyunu ile bir takım kazanarak dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takımdan ise bir kişi eleme adayı olarak belirlenecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 16:30 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:14
        1

        Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Gönüllüler Takımı'ndan Tuğçe'nin elenmesi ve iletişim oyunu sonrasında haftanın 1. dokunulmazlık oyununa ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor 3 Şubat Salı eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?" soruları yanıtını arıyor. İşte 3 Şubat Salı Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR 3 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da erkekler haftasında dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.

        3

        SURVİVOR 2 ŞUBAT İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        Survivor'da iletişim oyununu Ünlüler Takımı kazandı.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da Tuğçe adaya veda eden isim oldu.

        5

        SURVIVOR 1 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

        6

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak ve Doğuş.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Barış Murat Yağcı, Osman Can Ural.

        7

        SURVİVOR 22 OCAK KİM ELENDİ?

        Geçtiğimiz haftalarda Erkan adaya veda eden isim olmuştu.

