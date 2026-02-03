Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Gönüllüler Takımı'ndan Tuğçe'nin elenmesi ve iletişim oyunu sonrasında haftanın 1. dokunulmazlık oyununa ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor 3 Şubat Salı eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?" soruları yanıtını arıyor. İşte 3 Şubat Salı Survivor yeni bölümde yaşananlar...