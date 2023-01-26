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Survivor yedekler arasında kim seçildi ve kim elendi? 26 Ocak SMS oylamasına göre adaya yeni katılan isim!

Survivor'da elenen isim dün SMS oylaması ile belli oldu. Geçtiğimiz gün Aleyna adaya veda eden isim olmuştu. Bu akşam Survivor yarışmasında yedekler arasında yer alan kişiler arasında oylama yapılacak ve seçilen kişi Survivor'a katılacak. Peki, 2023 Survivor yedekleri arasında kimler var ve SMS oylamasını kim kazandı?

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  • Survivor yedekler arasında kim seçildi ve kim elendi? 26 Ocak SMS oylamasına göre adaya yeni katılan isim oldu?

    Survivor'da yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Dün akşam gerçekleşen eleme konseyinden sonra adaya veda eden isim Aleyna oldu. Peki, yedekler arasında adaya kim gidecek?
  • Survivor yedekler arasında kim seçildi ve kim elendi? 26 Ocak SMS oylamasına göre adaya yeni katılan isim oldu?

    YEDEKLERDEN KİM SURVİVOR'A KATILDI?

    Survivor'da yedekler arasında kimin adaya katılacağı henüz belli olmadı saat 23.15'de yapılacak oylama sonrası katılacak kişi belli olacak ve haberimize eklenecektir.

     
  • Survivor yedekler arasında kim seçildi ve kim elendi? 26 Ocak SMS oylamasına göre adaya yeni katılan isim oldu?

    SURVİVOR YEDEKLERİ KİMLER?

    Elemenin hemen ardından devam eden konseyde toplam 10 yedek isim izleyici karşısına çıkacak. Seyirci oylaması ile son yedekler netleşecek ve iki erkek, iki kadın ve kalanlar arasında en çok oy alan beşinci yarışmacı Survivor'a katılacak. 

     
  • Survivor yedekler arasında kim seçildi ve kim elendi? 26 Ocak SMS oylamasına göre adaya yeni katılan isim oldu?

    Fragmanda yer alan yedek erkek yarışmacılar arasında; Kerem Tavşancı, Yaman Keleş, Yiğit İnandı, Batuhan Yeşilyurt yer aldı.

    Kadın yarışmacılar arasında şu isimler yer alıyor: 

    Özlem Kolukırık, Merve Yıldırım, Başak Şahin, Kardeniz Kılıç, Ebru Yurtseven, Nefise Karatay, Çağla Taşdelen

     
  • Survivor yedekler arasında kim seçildi ve kim elendi? 26 Ocak SMS oylamasına göre adaya yeni katılan isim oldu?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı kazandı. Ancak ikinci ve üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanlar Ünlüler takımı oldu. 

     
  • Survivor yedekler arasında kim seçildi ve kim elendi? 26 Ocak SMS oylamasına göre adaya yeni katılan isim oldu?

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    İlk dokunulmazlığı kaybedenler Ünlüler takımı olduğu için ilk eleme adayı Yusuf Güney olmuştu. Ardından üst üste dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından Aziz, Chaby ve Aleyna potaya giren diğer eleme adayları oldu.

     
  • Survivor yedekler arasında kim seçildi ve kim elendi? 26 Ocak SMS oylamasına göre adaya yeni katılan isim oldu?

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

    Dün akşam oynana ödül oyununun sahibi Ünlüler takımı oldu.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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