SURVİVOR YEDEKLERİ KİMLER?

Elemenin hemen ardından devam eden konseyde toplam 10 yedek isim izleyici karşısına çıkacak. Seyirci oylaması ile son yedekler netleşecek ve iki erkek, iki kadın ve kalanlar arasında en çok oy alan beşinci yarışmacı Survivor'a katılacak.