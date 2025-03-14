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        Haberler Yaşam Süslü ve müzikli bisikleti ulaşım aracı oldu

        Süslü ve müzikli bisikleti ulaşım aracı oldu

        Adana'da yaşayan 38 yaşındaki Hatice Kahya, işine çiçekler ve oyuncaklarla donattığı ve müzik eşliğinde kullandığı bisikletiyle gidip geliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:09
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        Süslü ve müzikli bisikleti ulaşım aracı oldu
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        Adana'da yaşayan 38 yaşındaki Hatice Kahya, çocukluğunda bu yana hayalini kurduğu üç tekerlekli bisikletini 2 yıl önce satın aldı.

        Bisikletinin direksiyonundan tekerlerine kadar her yerini yapay çiçeklerle donatan 4 çocuk annesi Kahya, aracının sepetine de oyuncak bebekler koydu.

        Kahya, hoparlör de yerleştirdiği ve Mucize adını verdiği bisikletiyle müzik eşliğinde işine gidip geliyor.

        "GİTTİĞİM HER YERDE BİSİKLETİM TANINIYOR"

        Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yaşayan Hatice Kahya, hayatta en değer verdiği şeylerden birinin bisikleti olduğunu söyledi.

        Belediyede çaycı olarak çalıştığını anlatan Kahya, evine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki iş yerine her gün çok sevdiği bisikletiyle gidip geldiğini dile getirdi.

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        Kahya, boş vakitlerinde de parka giderek bisikletiyle çocukları gezdirdiğini ifade etti.

        Süslerle donatılmış, oyuncakların yer aldığı bisikletinin herkesin dikkatini çektiğini vurgulayan Kahya, "Oldu bitti çocuk ruhluyum. Babamı 6 yaşında kaybettim. Hep 6 yaşında, babamı kaybettiğim yaşımda kaldım. Hiç büyümedim. Büyümek de istemiyorum." dedi.

        Kahya, sağlığı elverdiği sürece bisiklet kullanmayı sürdüreceğini belirtti.

        Oturduğu semtte ve trafikte artık herkesin kendisini tanıdığını dile getiren Kahya, şöyle konuştu:

        "Benim bir sözüm var, bisikletimin arkasında da yazar. 'Hayatı yaşamak başkalarının ne düşündüğünü umursamadan içinden geldiği gibi yaşamaktır.' Ben de bu sözümü uyguluyorum. Her sabah işe gidip gelirken müziğimi açarım. Gören herkes 'Sabah sabah bu neşe nerden' diye bakar. Her sabah ve akşam bisikletle tur atarım. Gittiğim her yerde bisikletim tanınıyor. Yürüyüşe çıktığımda beni gören herkes 'Bugün bisikletin yok, bisikletin nerede' diye sorarlar. Beni bisikletle bağdaştırmışlar."

        Mahalle esnafından Halil Özel de çiçeklerle süslenmiş bisikleti kullanan Kahya'nın çok renkli bir kişiliğe sahip olduğunu, insanlara neşe verdiğini ifade etti.

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        #Hatice Kahya
        #adana
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