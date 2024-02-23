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        Haberler Yaşam Süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi

        Süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi

        Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde meraya otlamaya götürülen koyunlar, yeni doğan kuzularıyla buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:56
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        Tarım işletmesinde her yıl şubat ayından nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumlarında işletme çalışanları, tatlı bir telaş yaşıyor.

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        Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı işletmedeki ağıllarda, dünyaya yeni gelen hayvanların sesleri yankılanıyor.

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        Doğumdan bir süre sonra kuzuları yeme alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllarda barındıran çalışanlar, koyunları ise meraya otlamaya götürüyor.

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        Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu süt emmek için annelerine doğru koşuyor.

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        Kuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşmaları, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor.

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        Kokusu ve sesinden tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan kuzuların buluşması, yaz dönemine kadar sürüyor.

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        Koyun ile kuzusunun, yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüde dakikalar içinde birbirini bulması dikkati çekiyor.

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        Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, bu sezon işletmede 5 bin 600 kuzu doğduğunu, bunlardan 750'sinin üçüz olduğunu söyledi.

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        Kuzuları doğduktan sonra ilk 3 gün anneleriyle tekli bölmede tuttuklarını anlatan Altıparmak, daha sonra 10 gün dörtlü, beşli şekilde sürüye alıştırdıklarını belirtti.

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        Ardından annelerle kuzularını ayırdıklarını dile getiren Altıparmak, şöyle devam etti:

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        "Günde üç defa emiştirme yapıyoruz, sabah, akşam ve gece şeklinde. Bunu yaparken bir, bir buçuk saat bir arada tutup karınlarını doyurmalarını bekliyoruz. Kuzuları salınca hepsi karınlarını doyurmak için annelerine hücum ediyor. Anne koyun ve yavruları, birbirlerini sesleri ve kokularından tanıyor. Kuzular annelerini bulmaya çalışıyor. 4-5 dakika sonra hepsi birbirini bulmuş oluyor. Her anne, kendi kuzusunu besliyor."

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        Altıparmak, işletmelerinde 13 bin başın üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.

        #Süt kuzularının anneleri
        #Süt kuzularının anneleriyle buluşmasi

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