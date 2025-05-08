Süt üreticilerine Rekabet'ten soruşturma
Rekabet Kurumu süt sektöründe çiğ süt alımı pazarı, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarı ve süt yemi satışı pazarında geniş çaplı bir soruşturma açılmasına karar verdi
Rekabet Kurumundan süt pazarına yönelik bir soruşturma kararı aldı.
Çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunmak suretiyle Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Çiğ süt alımı pazarı bakımından;
Süt yemi satışı pazarı bakımından;
Paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarı bakımından;
hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.