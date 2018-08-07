Sutton United - Eastleigh rakamlar

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Sutton United, 07 Ağustos 2018 Salı günü Eastleigh takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Sutton United son 5 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Eastleigh, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 435. İddaa'da Sutton United kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Eastleigh kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sutton United önceki hafta Solihull Moors mücadelesinde 1-0 kazandı.

Eastleigh, Halifax Town karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ