Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Suudi Arabistan'ın resmi açıklamasının arkasında durduğunu, Kral Selman'ın direktif ve kararlarına saygı duyduklarını ifade etti.

BAE'nin hemen ardından Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamada Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından cesur ve kararlı bir şekilde adımlar attığı savunuldu, Kahire yönetimi Riyad'ın yanında olduğunu belirtti.

"Bu adım, Suudi Arabistan Krallığı'nın gerçeğine ulaşma konusundaki kararlılığını ve bağlılığını ve ilgili kişilere gerekli yasal işlemleri yapmasını göstermektedir. Ayrıca Suudi Arabistan Krallığı'nın soruşturma sürecini şeffaf bir şekilde ve tüm gerçeği ortaya çıkaran yasa çerçevesinde takip etme taahhüdünü doğrulamaktadır." denildi.

Bahreyn'in Suudi Arabistan'ın aldığı kararı övmesini, Suudi devlet televizyonu El Arabia dünyaya duyurdu. Resmi açıklamaya dayanan haberde, Suudi Arabistan'ın adaleti sağlayacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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