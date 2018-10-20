AP Başkanı Tajani: "Acilen Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı" açıklamasında bulundu.

AP Başkanı Antonio Tajani, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Acilen, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı." ifadesini kullandı.

Tajani, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin detayların açığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katlini en ağır şekilde kınadığını belirterek, yetkililere olayı geniş çaplı inceleyip suçluların adalet karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.

"HIZLI, KAPSAMLI VE ŞEFFAF BİR SORUŞTURMA YAPILMALI"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kaşıkçı'nın ölümünün doğrulanmasının ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Guterres'in Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilediğini belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması, suçluların sorumlu tutulması çağrısında bulunduğunu ifade etti.

ABD'Lİ SENATÖRDEN TEPKİ

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta çıkan bir arbede sonucu hayatını kaybettiğine dair yaptığı açıklamadan şüphe duyduğunu belirterek, "Önce Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını söylediler ve bu, Suudi Arabistan'ın olaydaki rolünün üstünü örtmek içindi. Şimdi bir arbede yaşandığını ve Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) habersiz olarak konsoloslukta öldüğünü söylüyorlar. Bu son 'açıklamayı' güvenilir bulmak çok zor." mesajını paylaştı.

"ADLİ SÜRECİN SONLANMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "ölümüyle" ilgili açıklamasına ilişkin, "AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuyla ilgili bilgi almak için Türk hükümet yetkilileriyle temasta olduğunu belirten Berger, soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini bildirdi.

Mogherini, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, "AB, Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapmasını bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA TALEBİ

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bu ülkenin soruşturmasının bir aklamaya dönüşmesinden kaygı duyulduğunu bildirdi.

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü yetkilisi Rawya Rageh, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'ya ilişkin son açıklamasını değerlendirerek, "Bunun bir aklamaya veya olaya karıştığından kuşku duyulan makam tarafından yürütülen bir soruşturmaya dönüşmesinden kaygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’da yürütülen soruşturmanın "tarafsızlığı" noktasında soru işaretlerinin mevcudiyetini koruduğunu belirten Rageh, adaletin yerini bulması için olayla ilgili Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

OLAY

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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