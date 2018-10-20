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Suudi Arabistan'a beş ülkeden destek geldi!

2 Ekim günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoloğu'na girdikten sonra haber alınamayan ve soruşturması süren gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünün dün Suudi Arabistan'ın açıklamasının ardından tepkiler sürerken, Suudi Arabistan'a destek açıklamaları Orta Doğu'daki müttefiklerinden geldi.

20.10.2018 - 15:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Suudi Arabistan'ın resmi açıklamasının arkasında durduğunu, Kral Selman'ın direktif ve kararlarına saygı duyduklarını ifade etti. 

BAE'nin hemen ardından Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamada Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından cesur ve kararlı bir şekilde adımlar attığı savunuldu, Kahire yönetimi Riyad'ın yanında olduğunu belirtti.
"Bu adım, Suudi Arabistan Krallığı'nın gerçeğine ulaşma konusundaki kararlılığını ve bağlılığını ve ilgili kişilere gerekli yasal işlemleri yapmasını göstermektedir. Ayrıca Suudi Arabistan Krallığı'nın soruşturma sürecini şeffaf bir şekilde ve tüm gerçeği ortaya çıkaran yasa çerçevesinde takip etme taahhüdünü doğrulamaktadır." denildi.

Bahreyn'in Suudi Arabistan'ın aldığı kararı övmesini, Suudi devlet televizyonu El Arabia dünyaya duyurdu. Resmi açıklamaya dayanan haberde, Suudi Arabistan'ın adaleti sağlayacağı vurgulandı.

Filistin haber ajansı WAFA ise Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi Arabistan'ın adalet ve ilke devleti olarak kalacağını kaydetti.

Yemen hükümeti de Kaşıkçı olayına karışanlardan hesap sorulacak olmasının, ülke içindeki ve dışındaki vatandaşlarının can güvenliğini önceleyen Suudi Arabistan kurumlarının ciddi ve sürekli takibini ve kamuoyuna gerçekleri bildirme konusundaki hassasiyetini yansıttığını dile getirdi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

 

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 44 dakika önce
    o ülkelere gidin de ne kadar faili meçhul var görün.gitmeye gerek yok.burdan da anlaşılıyo zaten.herşey ortada.
  • Misafir 55 dakika önce
    Hiçbirinin bunu yapan bu ülkeden bir farkı yok
  • Misafir 1 saat önce
    Yöneticilerinin sadece maşa olarak kullanıldığı ülkeler.
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