SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Suudi Arabistan
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

"Suudi Arabistan'da 45 iş adamı ve prens hala gözaltında"

Suudi Arabistan'da geçen yıl yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad'da 5 yıldızlı Ritz Carlton otelinde tutulan prens ve iş adamlarından 45'inin hala gözaltında olduğu iddia edildi.

06.11.2018 - 12:24 | Güncelleme: AA

Washington Post'ta yayımlanan Kevin Sullivan ve Kerim Fehim imzalı makalenin girişinde hiçbir resmi suçlama olmadan hala gözaltında tutulan 47 yaşındaki Suudi Prens Turki el Faysal'dan söz edildi.

Makalede, Riyad'da metro inşaatında yolsuzluk yapmakla suçlandığı savunulan Turki el Faysal'ın üst düzey yardımcısı Tümgeneral Ali el Kahtani'nin, gözaltındayken yaşamını yitirdiğine ve ölümüne yol açan koşulların bugüne kadar asla tam anlamıyla izah edilmediğine işaret edildi.

Suudi Başsavcının, yolsuzluk operasyonunda 106 milyar dolar nakit, mülk, işletme, kıymetli evrak ve diğer mal varlığının ele geçirildiğini, bazıları cezai soruşturma altında 56 kişinin gözaltında tutulduğunu söylediğine, öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen ay Bloomberg News'e, gözaltındaki kişi sayısını 8 olarak açıkladığına işaret edilen makalede, olayla ilgili bilgi sahibi diğer kişilerin, otelde gözaltına alınan 45 kişinin hala kapalı kapılar arkasında tutulduğu iddiası yer aldı.

Makalede, çeşitli basın kuruluşlarının haberlerinde yolsuzlukla suçlanan bazılarının, Riyad'ın güneyinde yüksek güvenlikli el Hayr cezaevinde, diğerlerinin özel mülk olan evlerde tutulduğu ve elektronik kelepçe takmalarının şart koşulduğu ifade edildi. Aileleri, dostları ve insan hakları örgütlerine göre de uzun süre gözaltında tutulan veya diğer cezalarla karşı karşıya olan bazıları, Suudi yetkililere sıklıkla varlıklarının büyük bölümünü, talep edilen parayı teslim ettiği belirtildi.

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, "yolsuzluk soruşturmaları" kapsamında gözaltına alınan prenslerden 56 yaşındaki Halid bin Talal'ın geçen hafta serbest bırakılması üzerine, Veliaht Prens Muhammed'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yarattığı uluslararası öfkeyi dindirmek için daha fazla kişiyi salıvermeye hazırlanıyor olabileceği değerlendirmesini yaptığına dikkat çekilen makalede, Londra'da yaşayan Suudi insan hakları aktivisti Yahya Assiri'nin "Bunu istemiyorlar, ancak baskı altındalar, bunu baskıyı biraz azaltmak için yapacaklar." ifadesine yer verildi.

Makalede, İnsan Hakları İzleme Örgütünde Ortadoğu uzmanı Adam Coogle'ın Halid bin Talal'ın serbest bırakılmasını "aile birliğini göstermeye çalışmak" sözleriyle nitelendirdiği de kaydedildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X