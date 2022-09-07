Suudi Arabistan'dan vize kararı

Suudi Arabistan, turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamaları ile tüm dünyadan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

VİZELERİN EN AZ 1 KEZ KULLANILMASI KOŞULUYLA KAPIDA VİZE

DHA'nın haberine göre bu kapsamda ülkeye seyahat edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarının da bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış olması koşuluyla kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabilecekler.

49 ülke için aktif hale getirilen elektronik vize uygulaması ile bu ülkelerin vatandaşlarına internet ortamında vize alınabilecek. Bu arada Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan'da 4 şehre (Cidde, Medine, Riyad, Dammam) haftada toplam 80 sefer icra ediyor.